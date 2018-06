Frau testet Waffe in Garten: Polizei-Einsatz in Wien-Donaustadt

Als der 59-Jährige gegen 16.50 Uhr mit seinem Fahrzeug an einem Grundstück in Wien-Donaustadt vorbei fuhr, wäre er beinahe von einer Kugel getroffen worden. Als er danach eine Frau in einem Garten beim Hantieren mit einer Langwaffe beobachten konnte, verständigte er die Polizei.

Frau schoss mit Softair-Gewehr in ihrem Garten in Wien-Donaustadt

Als die Polizei anrückte, stellte sich heraus, dass die 46-jährige Frau die “Schusskraft ihres Softair-Gewehrs” testen wollte, wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Sie schoss aus diesem Grund von ihrem Garten aus in Richtung eines angrenzenden Feldes und hatte dabei nicht bedacht, dadurch auch andere Personen zu gefährden.

Die Polizeibeamten sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Das Softair-Gewehr, eine Faustfeuerwaffe und eine waffenrechtliche Urkunde wurden ihr abgenommen, außerdem wurde die Frau wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

