Frau randalierte in Bürogebäude in der Wiener Innenstadt: Anzeige

Bis zum Eintreffen der Polizei randalierte die Frau im Büro. - © APA (Sujet)

Am Sonntagnachmittag beobachtete ein Zeuge eine Frau, als sie in Büroräumlichkeiten in der Wiener Innenstadt einbrach. Die 27-Jährige randalierte bis zum Eintreffen der Polizei in dem Büro und beschädigte dadurch mehrere Geräte.