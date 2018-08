Frau mit Tee betäubt und mehrmals vergewaltigt: Dreieinhalb Jahre Haft

Jener 30-Jährige, der eine Bekannte mit Tee betäubt und vergewaltigt haben soll, wurde am Donnerstag zu einer dreieinhalbjährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wurde der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Der Zeugenaussage der Betroffenen zufolge bekam die junge Frau zwar mit, wie sich der Angeklagte in sexueller Absicht auf sie legte. Sie konnte sich aber nicht mehr bewegen oder gar zur Wehr setzen. Im Februar 2017 verging sich der Angeklagte noch ein weiteres Mal ohne ihr Einvernehmen an der damals 19-Jährigen, während diese tief und fest schlief.

Beim Prozessauftakt Mitte Juli hatte der Angeklagte vehement in Abrede gestellt, mit einem Spezial-Tee hantiert zu haben. Im Verlauf des Verfahrens traten jedoch drei weitere Frauen in den Zeugenstand, die ähnliche Erlebnisse wie die 20-Jährige schilderten. Auch ihnen hatte der Angeklagte eine Teemischung aufgesetzt, die auffallend bitter mundete. Nach dem Genuss des Getränks dämmerten die Frauen weg, um später mit Erinnerungslücken und heruntergezogenen Hosen zu erwachen.

Betroffene hat “sehr glaubwürdig” ausgesagt

In diesen Fällen reichten der Staatsanwaltschaft die Verdachtsmomente, die auf ein gezielt auf Missbrauch gerichtetes Verhalten hindeuteten, nicht aus, um sie ebenfalls zur Anklage zu bringen. Demgegenüber hielt Staatsanwalt Stefan Berger die Beweislage im verfahrensgegenständlichen Fall am Ende für erdrückend, wie er in seinem Schlussvortrag betonte. Die Betroffene hätte “sehr glaubwürdig” ausgesagt. Der Angeklagte hätte der 20-Jährigen “zweifelsfrei” eine bewusstseinsbeeinträchtigende Substanz verabreicht und ihren willenlosen Zustand ausgenützt, um sich an ihr zu vergehen, meinte Berger.