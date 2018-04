Frau mit Messer bedroht: Mutige Passanten verhindern Raub in Wiener Bim

Mit diesem Messer wurde die Frau in der Wiener Straßenbahn bedroht. - © LPD Wien

Am Sonntag wurde eine 35-jährige Frau in einer Straßenbahn in Wien-Neubau von einem 28-Jährigen mit einem Messer bedroht. Er verlangte das Geld des Opfers. Durch den Einsatz mutiger Passanten und der Stationsaufsicht am Westbahnhof gelang es, den Mann festzunehmen.