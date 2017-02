Frättingsdorf: Frau fuhr gegen Ziegelmauer und starb – drei Kinder verletzt

Tödlicher Verkehrsunfall im Weinviertel: 33-jährige Mutter stirbt. - © APA/Hans Punz (Symbolbild)

Am Mittwochvormittag ereignete sich der tödliche Verkehrsunfall in Frättingsdorf (Bezirk Mistelbach). Eine 33-jährige Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen eine Ziegelmauer. Die Frau verstarb an der Unfallstelle, ihre Kinder wurden teils schwer verletzt.