FPÖ Kärnten startet Mitte Jänner in den Wahlkampf

FPÖ-Chef Gernot Darmann führt die FPÖ Kärnten im Wahlkampf an - © APA/GERT EGGENBERGER

Am 18. Jänner will die FPÖ Kärnten in den Wahlkampf zur Kärntner Landtagswahl starten. Bereits am 11. Jänner soll das Wahlprogramm vorgestellt werden.