Fotoausstellung im Leopold Museum würdigt Moriz Nähr

Eine neue Fotosausstellung im Leopold Museum in Wien versammelt die großen Arbeiten des Fotokünstlers Moriz Nähr.

Enge Freundschaft zu Gustav Klimt

Den Durchbruch erlebte der am 4. August 1859 in Wien geborene und dort am 7. Mai 1945 verstorbene Nähr jedoch mit der Avancierung zum offiziellen Reproduktionsfotograf der neu gegründeten Secession 1898 und der Veröffentlichung in deren Zeitschrift “Ver Sacrum”. In dieser Zeit gewann auch die enge Freundschaft mit Gustav Klimt an Bedeutung, beeinflusste er den Jugendstilmaler doch nicht zuletzt in dessen Motivwahl und Lichtsetzung, was in der Ausstellung mit der Gegenüberstellung von Fotografie und Klimt-Faksimile illustriert wird.