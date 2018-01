Fortführung des legendären Wiener Star-Hotspots “Eden Bar” ist gesichert

Der Sanierungsplan für die Wiener "Eden Bar" wurde angenommen. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch wurde der Sanierungsplan für die Wiener “Eden Bar”, die im Oktober 2017 Insolvenz angemeldet hatte, angenommen, so die Gläubigerschutzverbände AKV Europa und KSV 1870 via Aussendung. Damit ist die Fortführung des Lokals in der Liliengasse gesichert.