Förderkürzungen für Frauenvereine: Bogner-Strauß soll zurücktreten

Die geplanten Förderkürzungen für Frauenvereine und Gleichstellungsinitiativen sorgen weiterhin für viel Kritik. Unter anderem wird der Rücktritt von Ministerin Juliane Bogner-Strauß gefordert.

Die Förderkürzungen für Frauenvereine und Gleichstellungsinitiativen bringen der dafür verantwortlichen Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) weiterhin geharnischte Kritik ein. Das Frauenvolksbegehren ortete am Montag in einer Aussendung einen Angriff auf Österreichs Frauenbewegung und forderte erneut den Rücktritt der Ministerin.

Auch Frauensprecherin Heinisch-Hosek warnt vor Kürzungen

Kritik an der Frauenpolitik der Bundesregierung und speziell an den aktuell bekannt gewordenen weiteren Budgetkürzungen übt SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek. “Diese Regierung macht Politik gegen die Frauen”, meinte die frühere Frauenministerin am Montag in einer Aussendung.