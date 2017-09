FlyNiki-Flieger hatte technische Probleme – Passagiere saßen in Wien fest

Die FlyNiki-Passagiere saßen in Wien und Teneriffa fest - © APA (Sujet)

Ärgernis um ellenlange Verspätung: Gleich zwei technische Probleme an einer FlyNiki-Maschine hat bei insgesamt rund 400 Urlaubern für Unmut gesorgt. 48 Stunden saß je die Hälfte in Wien, die andere in Teneriffa fest, bis sie in den Urlaub aufbrechen bzw. wieder nach Hause fliegen konnten.