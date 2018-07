Fluglinie LEVEL hebt heute in Wien ab

Vor kurzem hat die Billigfluglinie LEVEL noch mit Tickets um 1 Cent für Aufregung gesorgt. Heute gab es am Flughafen Wien den offiziellen Startschuss für die Airline.

In zwei Jahren solle die Wiener Basis auf 14 bis 15 Mittelstrecken-Flieger und in fünf Jahren auf 30 Jets wachsen, sagte IAG-Chef Willie Walsh am Dienstag zum Start der neuen Billigfluglinie mit zunächst vier Flugzeugen. “Ich hätte nie erwartet, dass aus der Pleite der Air Berlin so ein Wachstum entsteht”, sagte Flughafen-Vorstand Julian Jäger in der Level-Pressekonferenz. Es gebe mehrere Airlines, die zur Nummer zwei in Wien werden wollten, das erkläre den aktuellen Wettbewerbsdruck. Neben Level sind das Laudamotion und Wizz Air sowie die Lufthansa-Billigtochter Eurowings.