Flugausfälle bei Ryanair: Flughafen Wien nicht betroffen

Wegen Streiks bei der Fluglinie Ryanair fallen am Mittwoch rund 600 Flüge aus. Der Flughafen Wien ist allerdings nicht davon betroffen.

Mitten in der Sommerreisezeit fallen wegen eines Streiks beim Kabinenpersonal der Laudamotion-Konzernmutter Ryanair ab Mittwoch mehrere hundert Flüge aus. Betroffen sind rund 600 Verbindungen des irischen Billigfliegers und damit rund 100.000 Passagiere. Der Flughafen Wien Schwechat ist nicht betroffen, da keine Ryanair-Flieger von dort starten. Gestreikt wird am Mittwoch und Donnerstag in Spanien, Portugal, Belgien und Italien. Nach Angaben der Fluggesellschaft wurden 90 Prozent der betroffenen Passagiere auf einen anderen Flug umgebucht.