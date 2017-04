Flug verpasst: Tobender würgte in Wien Sozialarbeiter und biss nach Polizisten

Flieger verpasst und ausgerastet: Die Polizei musste einen Tobenden beruhigen - © APA (Sujet)

Handgreiflichkeiten gegen einen Sozialarbeiter: Sein eigenes Missgeschick hat am Freitagnachmittag einen 20-Jährigen in einer sozialen Einrichtung in der Spitalgasse in Wien-Alsergrund ausrasten lassen. Der Nigerianer wollte freiwillig in seine Heimat zurück, hatte aber den Flieger verpasst.