Flüchtlingsrouten zu “sperren” ist laut Migrationsexpertin nutzlos

Das Schlepperwesen müsse laut Expertin finanziell ausgetrocknet werden.

Die Migrationsexpertin Melita Sunjic übt in einem Interview scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik der EU-Staaten. “Man kann nicht einfach sagen: ‘Wir sperren die Routen.’ Die kommen trotzdem”, so Sunjic. Stattdessen solle man Geldflüsse an Schlepper stoppen.