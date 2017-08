Flüchtlingsprotest im Wiener Votivpark dauert an

Afghanen und Unterstützer demonstrieren weiter im Wiener Votivpark. - © VIENNA.at/Leserreporter Benjamin E.

Rund 30 Personen demonstrieren weiterhin im Wiener Votivpark gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Etwa so viele Menschen haben dort auch die Nacht verbracht, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Die Protestversammlung von Afghanen und Unterstützern verläuft seit Beginn am Freitagabend im vorgegeben Rahmen. Es habe bisher keine Vorkommnisse gegeben.