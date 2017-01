Floridsdorf: Geländer einer Straßenbahnhaltestelle bohrte sich nach Kollision durch PKW

Die Motorhaube des PKWs schob sich in den Innenraum des Vehikels, weswegen der 54-jährige Fahrer durch das Amaturenbrett und Lenkrad im Fuß und Bauchbereich eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien sicherten das Fahrzeug und konnten den zuvor von Sanitätern versorgten Unfalllenker mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem PKW befreien. Die Prager Straße wurde in Fahrrichtung Langenzersdorf bis 6 Uhr morgens vollständig gesperrt, der Verunglückte wurde mit Prellungen und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

(Red.)