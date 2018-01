Fliegerbombe legte Verkehr auf Wiener Triester Straße lahm

Laut Polizei wurde die Bombe entschärft. - © APA

Am Montagnachmittag ist eine Fliegerbombe an der Triester Straße in Wien-Favoriten entdeckt worden. Die Weltkriegsbombe aus US-Beständen wurde laut Polizei entschärft und abtransportiert. Ab 16.00 Uhr war die Triester Straße für rund eine halbe Stunde gesperrt.