Flatmate Me! Speeddating für Mitbewohner am 7. Februar in Wien

Flatmate Me findet am 7. Februar zum ersten Mal statt und ist Wiens erstes Social Event, das Menschen zusammenbringt die nach einem freien Zimmer oder neuen Mitbewohnern suchen.

Die smarte Immobiliensuchmaschine TOPROP verzeichnet eine sehr hohe Zahl an Suchenden, die in einer Wohngemeinschaft leben wollen. So entstand die Idee für ein Speeddating-Event, das lange WG-Castings und hunderte E-Mail-Anfragen ersetzt.

“Bei der Suche nach einer passenden Wohngemeinschaft geht es besonders um Gespräche mit den potentiellen Mitbewohnern. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einem Date – man will herausfinden, ob die Chemie stimmt “, erklärt TOPROPs Head of Marketing, Carla Bancu.

“Wir haben gesehen, dass Speeddating-Events für Mitbewohner in anderen Großstädten, wie London oder Berlin, gut funktionieren. In Wien sind Wohngemeinschaften besonders beliebt. Daher sind wir uns sicher, dass Flatmate Me sehr gut ankommen wird.” “Das Event soll auch daran erinnern, dass der Hauptfaktor für eine passende Wohngemeinschaft nicht Preis oder Lage, sondern die Menschen sind, mit denen man zusammenlebt”, sagt Carla Bancu.

Teilnahme am Flat Me-Speeddating



Jeder Teilnehmer trägt einen Sticker auf dem sein Name steht und der zeigt ob er nach Mitbewohnern oder einem freien Zimmer sucht. In der entspannten Atmosphäre einer Bar entwickeln sich Gespräche, die am Ende zu den passenden Kombinationen führen. Für alle, die am Event teilnehmen, wird in der ersten Stunde ein Begrüßungs-Getränk ausgegeben.



Hardfacts:

Wann: 7. Februar 2017, 18.00 Uhr

Wo: Bitter Mendez, Karlsplatz 2, 1040 Wien

Eintritt frei!