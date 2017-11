Eine Handvoll Medizinstudenten stürzt sich in dem Film in ein so spannendes wie auch hoch gefährliches Abenteuer: Indem sie ihren Herzschlag für eine kurze Zeitspanne stoppen, setzen sie sich gegenseitig Nahtoderfahrungen aus. In einer der Hauptrollen zu sehen ist der kanadische Shootingstar Ellen Page (“Juno”).

>> Alle Filmstartzeiten zu “Flatliners”

(APA)