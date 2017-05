Fitnesscenter-Eröffnung mit Sido: Erstes Fit/One in Wien öffnete seine Pforten

Diesen Freitag eröffnete das erste Fit/One-Studio in Österreich. Der Ansturm zur Grand Opening-Party in der Sterngasse 11 im 23. Bezirk in Wien war enorm: Rund 3.000 Gäste stürmten das 5000m2-Fitness-Studio. Mit dabei waren Star-Gast Sido, Bodybuilding-Legende Markus Rühl, Fitness-YouTuber Karl Ess, Instagram-Bloggerin Tinabambiiina und IFBB-Bikini-Champion Eva Saischegg.

Riesen-Ansturm bei Eröffnung des ersten Fit/One-Studios in Österreich

„Wir sind von dem Interesse überwältigt und freuen uns riesig, dass so unglaublich viele Gäste bereits zur Eröffnung kommen“, ist Johannes Erhardt von Fit/One begeistert. In der Sterngasse in Wien-Liesing warteten auf die zahlreich herbeiströmenden Gäste ein Fitnessbuffet, eine sportliche Modeschau, Produktverkostungen von Sportnahrung und vieles mehr. Für viele der Besucher war jedoch das absolute Highlight bei der Eröffnung der Besuch des deutschen Rappers Sido, der selbst daran schritt, das Band zum neuen Fitnesstempel feierlich zu durchschneiden.

>>Eindrücke der Fit/One-Eröffnung mit Sido

Das neue Fit/One in Wien – mit besonderen LesMills-Programmen

Trainieren im neuen Fitnessstudio muss übrigens nicht teuer sein: Fit/One betreibt seit 2014 erfolgreich acht Studios in ganz Deutschland und bietet Premium-Fitness zu Discountpreisen. In Österreich wird mit dem Studio in der Sterngasse in Wien-Liesing das erste Studio außerhalb Deutschlands eröffnet. Auf 5.000m2 wird neben Gerätetraining und Gruppenfitness auch Gesundheits-, Wellness- und Lifestyle-Sport angeboten.

Abwechslungsreiche Gruppen-Fitness winkt im neuen Fit/One dank LesMills-Programmen. Den in den Gruppen-Fitness-Stunden werden ausschließlich die erfolgreichen Programme vom Marktführer LesMills angeboten, die von eigens zertifizierten Instruktoren durchgeführt werden. „Es ist wirklich für jeden etwas dabei: vom Anfänger bis Fortgeschrittenen, von Yogis bis Crossfitter“, betont Studioleiter Sami Hussain. „Besonders stolz sind wir, dass wir als erstes Studio in Österreich LesMills The Trip anbieten“, erzählt der Studioleiter. LesMills hat mit The Trip Indoor-Cycling neu definiert.

Virtueller Erlebnis-Trip beim Training

Das Fitness-Workout kombiniert Entertainment mit Exercise. HD-Projektoren mit synchronisierten Licht- und Soundeffekten sorgen für einen virtuellen Erlebnis-Trip. “Training ist etwas sehr Individuelles. Daher bieten wir für die unterschiedlichsten Zielgruppen perfekt abgestimmte Bereiche an“, erläutert Studioleiter Stellvertreter Sebastian Racsan. Der Hantel- sowie der Cardio-Bereich zeichnen sich durch eine hohe Anzahl an Geräten aus, damit es zu keinen langen Wartezeiten kommt und jeder sein Training effektiv durchführen kann.

Für Damen gibt es einen eigenen großzügigen Lady-Fit-Bereich, sowie eine Damensauna. Das Wellness-Angebot umfasst zudem Solarien, Massarien und Wasserbetten. Das Studio verfügt über einen eigenen Bereich für Personal Training inkl. professioneller Körperanalyse-Tools. Eine umfassende Kooperation mit sportnahrung.at sorgt im Studio für die passende Ernährung. Eine einfache Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren ist in den Fit/One-Studios selbstverständlich: Die Basic-Mitgliedschaft ist für 20 Euro/Monat zu haben, die VIP-Mitgliedschaft kostet 30 Euro/Monat und für VIPGold bezahlt man 40 Euro/Monat.

