Fit fürs Fairway?

Golfen in Uderns und residieren im KOSIS Sports Lifestyle Hotel mit einem Hauch von Eleganz und Exklusivität mit Blick auf die Zillertaler Bergwelt.

Ein Hauch von Eleganz, ein Hauch von Exklusivität und als i-Tüpfelchen: der Panoramablick auf die Zillertaler Bergewelt! So präsentiert sich der 18-Loch-Golfplatz Uderns auf 65 Hektar. Eingebettet in hügelige Obsthaine, mit liebevoll angelegten Teichen, Bunkern, gepflegten Fairways und bewegten Greens. Klingt atemberaubend? Ist es auch. Und die Nähe zum Golfplatz weiß auch KOSIS Chef Thomas zu schätzen: „5 Minuten fährt man vom KOSIS Sports Lifestyle Hotel und schon steht man hier am Platz“, schwärmt der Hotelier. Was er an dieser Anlage schätzt? „Jede Spielbahn hat seine Besonderheit. Die Spielbahn 9 endet beispielsweise am einzigartigen Inselgrün. Schweißperlen kann die Nr. 15 auf die Stirn treiben …“, mehr will der leidenschaftliche Golfer nicht verraten. Nur soviel: Selber ausprobieren! Die einzigartige Lage auf 550 m Seehöhe und die klimatischen Gegebenheiten machen ein Spiel von März bis November möglich.