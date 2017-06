Finaler Tag beim Donauinselfest startete mit Regenschauern

Trotz nachmittäglicher Regenschauer fanden sich am Sonntag bereits einige Besucher auf dem Donauinselfest ein. Der Andrang war naturgemäß nicht mit jenem an den beiden ersten Tagen vergleichbar. So war etwa die Menschenmenge, die am späteren Nachmittag der finnischen Newcomerin Alma lauschte, durchaus überschaubar. Die 21-jährige Castingshow-Teilnehmerin hatte sich der Witterung angepasst – und war im knallgelben Regenmantel erschienen, der farblich perfekt zu ihrer Haarpracht passte.

Das Wetter am Sonntag beim Donauinselfest