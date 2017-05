Finale von “Germany’s next Topmodel”: Wer gewinnt Staffel 12?

Die 12. Staffel “Germany’s Next Topmodel” feiert am Donnerstag in Oberhausen ihr großes Finale. Wen kürt Heidi Klum zur Siegerin? Céline, Leticia, Romina und Serlina kämpfen um den Titel.

8.500 Zuschauer werden bei der Live-Finalshow von "Germany's Next Topmodel" erwartet. Neben den ausgeschiedenen Mädchen werden die Finalistinnen Serlina (22), Céline (18), Leticia (18) und Romina (20) um den Sieg kämpfen und zahlreiche Aufgaben erledigen. Wer wird GNTM 2017? Die Show soll übrigens von Model-Mama Heidi Klum und den Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky in einer Gesangs- und Tanzeinlange eröffnet werden. Ein alter Bekannter ist auch wieder dabei. Modedesigner Wolfgang Joop, der 2014 und 2015 in der Jury saß, verstärkt das Team im Finale. Außerdem stattet er die Finalistinnen für einen Walk aus. Heidi Klum kann das Finale und damit ihre zwölfte Staffel erneut relativ gelassen nach Hause schaukeln. Die Staffel sei "mit Abstand" die erfolgreichste seit sechs Jahren, teilte ProSieben am Dienstag mit.