Film Festival 2018 am Wiener Rathausplatz: Kinderoper und kulinarische Highlights

Kunst, Kulinarik und erstmals auch Kinder stehen im Zentrum des 28. Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz von 30. Juni bis 2. September 2018. Während die Kombination von großen Musikproduktionen und erstklassiger Gastronomie bereits zum traditionellen Erscheinungsbild des beliebten Sommerevents im Herzen der Stadt zählt, setzen die Veranstalter heuer mit einem speziellen Programm für junge Besucher eine Erweiterung: Im Rahmen des Film Festivals findet ein eigenes kleines Kinderopern Festival statt.

Kinderopernfestival am Wiener Rathausplatz

Jeweils freitags um 17 Uhr werden auf einer speziellen LED-Wand im Rathauspark berühmte Opernverfilmungen und beliebte Kindermusikproduktionen für die künftige Klassikgeneration (Kinder von 6 bis 14 Jahren) geboten. Das Programm reicht von Wagners Nibelungenring für Kinder über Undine bis Cinderella. Der Eintritt zum Kinderopern Festival ist kostenlos.

Als Einstimmung auf den Musikgenuss gibt es ebenfalls im Rathauspark ab 14 Uhr ein Aktivprogramm der Initiative „Bewegung findet Stadt“. Betreute Mitmachstationen, lustige Spiele und andere sportliche Angebote bieten ausreichend Platz für den Bewegungsdrang der jungen MusikliebhaberInnen. Wer will, kann sich also vor der Aufführung noch so richtig austoben und dabei jede Menge Spaß haben. Danach fällt gewiss auch das ruhige Sitzen und aufmerksame Lauschen den Tönen im schattigen Park um einiges leichter.

Musikalische Highlights beim Film Festival 2018 am Rathausplatz in Wien



Leonard Bernstein würde heuer seinen 100. Geburtstag begehen, der Bossanova feiert 60. Jubiläum und Falcos Todestag jährt sich zum 20. Mal. Das Film Festival trägt nicht nur den Jubiläen großer Musiker und Künstler Rechnung, sondern hat noch viele weitere Highlights zu bieten. Auch 2018 setzt das Programm auf den beliebten Mix aus Oper, Klassischem Konzert und Tanz sowie Pop- und Jazz-Konzerten.

Im Bereich der Klassik finden sich Gustostücke wie Bernsteins “Young People’s Concerts: Forever Beethoven” sowie Beethovens „Symphony No.9“ mit ihrer berühmten Ode an die Freude. (am 1.7. -punktgenau zum Beginn der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft sowie am 24.8.). Der neue Star am Piaristenhimmel Daniil Trifonov spielt Chopin (7.7. und 1.8.), Glenn Gould ist mit den legendären “Goldberg Variationen” zu hören (13.7. und 8.8.), Elina Garanca in “Carmen” (4.8. und 22.8.) und “die” Netrebko in einer Aufnahme der Salzburger Festspiele 2017 von “Aida” (10. und 26.8.). Starten wird das 28. Film Festival am 30. Juni mit Giacomo Puccinis wunderbarer Oper „La Bohème“, dirigiert von Gustavo Dudamel.

Norah Jones (2.7. und 23.7.), Alica Keys (5.7. und 2.8.), Die Fantastischen Vier (26.7. und 30.8.) und natürlich Falco (25.8.) werden die Herzen der AnhängerInnen des Pop-Genre höher schlagen lassen, wohingegen die Fans des Bossa Nova mit “Bossa 60” (10.7. und 11.8.) auf ihre Kosten kommen.

Für Freunde des Musicals ist “Miss Saigon: 25th Anniversary Performance” (27.7. und 28.8.) ein Pflichttermin und Tanz-Begeisterte können mit “Discofootball” (12.7. und 6.8.) eine moderne Produktion erleben, die zugleich als kleine Hommage an die Fußballweltmeisterschaft gedacht ist.

Im Rahmen des Jazz Fest Wien gibt es dieses Jahr wieder beeindruckende Live-Auftritte von Maja Jaku (8.7.), Roxy Stern (9.7.) und HER (10.7.), die auf der Hauptbühne jeweils um 18 Uhr beginnen.

>> Hier finden Sie das Programm im Detail

Kulinarische Highlights von 26 Gastronomen am Rathausplatz

Im kulinarischen Bereich sorgen 26 Spitzen-Gastronomen für das leibliche Wohl der Besucher. Unter der Leitung des international tätigen Unternehmens DO & CO wird hohes Augenmerk auf Qualität und Vielfalt gelegt. Täglich von 11 bis 24 Uhr laden die Küchenchefs des Film Festivals mit Köstlichkeiten aus aller Herren Länder, aber auch mit liebgewonnenen Gerichten aus der heimischen Küche zum kulinarischen Verweilen auf dem Rathausplatz ein. Auch die mit dem Wiener Weinpreis ausgezeichneten Spitzenweine der Bundeshauptstadt können wieder beim Film Festival an einem eigenen Stand verkostet werden.

Das Rahmenprogramm beim Film Festival 2018



Auch 2018 bietet das Film Festival auf dem Rathausplatz wieder zahlreiche zusätzliche Attraktionen und Programmpunkte:

• Am Donnerstag startet der Reigen der Side-Events mit dem After Work Abend inklusive Happy Hour: „Get two&Pay one“ lautet die Devise während der Aperoltime von 17 bis 19 Uhr. Den coolen Sound dazu liefert Djane Collette auf der „Riva Aperol“ bis 20 Uhr.

• Der Freitag ist dann den jungen Besuchern gewidmet, die mit dem Sport- und Kinderopernprogramm im Rathauspark auf sinnvolle wie unterhaltsame Weise beschäftigt sind.

• Der Samstag steht bereits seit einigen Jahren im Zeichen der heimischen Musikszene. Die Künstlersamstage mit ihrem musikalischen Live-Programm und den “Unplugged”-Darbietungen im Rathauspark sind mittlerweile eine beliebte Plattform für etablierte Musiker, aber auch für die heimische Nachwuchsszene.

• Der Sonntag vollendet das Rahmenprogramm mit der für das Film Festival charakteristischen Symbiose von Kunst und Kulinarik: Von 12 bis 14.30 Uhr findet der „Jazz-Frühschoppen“ in Kooperation mit dem Jazzfest Wien statt. Beliebte Jazzbands spielen an unterschiedlichen Orten auf dem Rathausplatz und veredeln so den kulinarischen Genuss durch erstklassige Musik.