Fiaker-Unfall mit Liliputbahn im Wiener Prater: Fiakerin bei Sturz verletzt

Die Pferde scheuten bei einem Wendeversuch und es kam zum Unfall - © APA (Sujet)

Am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr war eine 42-jährige Fiaker-Lenkerin mit ihrem Gespann am Karl-Kolarik-Weg in Leopoldstadt in Richtung Prater unterwegs. Als die Frau die herannahende Liliputbahn übersah, kam es zu einem Unfall.