FH Campus Wien lädt zum ersten KinderFHTag am Donnerstag

Wie schon mit dem Erfolgsprojekt KinderuniWien, bei dem jährlich tausende Kinder in die Welt der Forschung eintauchen und einen Bezug mit Hochschulen herstellen können, wird im 10. Wiener Gemeindebezirk dies nun für rund 100 Schüler der 4. Klassen der Volkschulen in der Ada Christen Gasse und Maria Rekker Gasse bei der FH Campus Wien ermöglicht.

Erster KinderFHTag der Favoritner FH Campus Wien

Am Vormittag finden Lehrveranstaltungen in den Bereichen Bauen und Gestalten sowie Gesundheit und Technik statt, wo die Schüler eine Idee bekommen, wie eine Brücke tragen kann, was Technik möglich macht und was es mit Bereichen wie Biomedizinische Analytik, Physiotherapie und Radiologietechnologie auf sich hat. Das kostenlose Angebot soll im kommenden Jahr auf weitere Fachhochschulen ausgeweitet und allgemein für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren zugänglich gemacht werden. Die FH Campus Wien macht den Start und nutzt ihre Erfahrungen von der KinderuniWien, an der sie seit Jahren als einzige Fachhochschule mit eigenem Standort beteiligt ist.

“Interesse an Wissenschaft und Forschung wecken”

“Wir nehmen als Fachhochschule eine besondere gesellschaftliche Verantwortung wahr und beginnen damit gegenüber den Menschen und vor allem Kindern in unserem Bezirk. Mit dem KinderFHTag wollen wir so früh wie möglich ihr Interesse für Wissenschaft und Forschung wecken. Verknüpft mit Spiel und Spaß versuchen wir genauso wie mit der KinderuniWien die kindliche Neugier zu fördern, kritisches Denken anzuregen und Freude am Lernen und Entdecken zu vermitteln” so Arthur Mettinger, Vizerektor für Lehre und Departmentleiter Public Sector an der FH Campus Wien.

Infos zur Veranstaltung

KinderFHTag

Wann: Donnerstag, 1. Februar 2018, 08:30 bis 11:45 Uhr

Wo: Favoritenstraße 226, 1100 Wien

(Red.)