Feuerwehr warnt vor illegalen Raketen und Böllern

“Diese Menge entwickelt eine Sprengkraft, die in der Wirkung einer militärischen Handgranate sehr ähnelt”, teilte das NÖ Landesfeuerwehrkommando am Mittwoch mit.

Schwere Verletzungen an Gesicht und Händen möglich

“Die Folgen, sollte ein illegaler Böller in der Hand explodieren, können verheerend sein. Oft sind schwerste Verletzungen an Händen und Gesicht die Konsequenzen”, wurde in einer Aussendung gewarnt. In Österreich zugelassene Böller sind laut Landesfeuerwehrkommando mit maximal fünf bis acht Gramm Schwarzpulver gefüllt.