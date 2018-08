Feuerwehr rettet verletzte Ente in NÖ

Am Montag wurde die FF Maria Enzersdorf zu einem tierischen Einsatz alarmiert: Eine verletzte Ente musste von der Fahrbahn gerettet werden.

Aufmerksame Mitarbeiter einer Versicherungsagentur in Maria Enzersdorf (NÖ) bemerkten am Montag gegen 13.15 Uhr eine verletzte Ente auf der Fahrbahn und verständigten die Feuerwehr. Das Wildtier dürfte im Vorfeld durch ein Fahrzeug angefahren worden sein und irrte, mit offensichtlich verletztem Flügel, am Fahrbahnrand umher.