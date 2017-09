Feuerwehr-Einsatz: Kind warf in Wien-Margareten Spielsachen aus Fenster

Die Feuerwehr wurde wegen Spielzeug gerufen, das ein Kind aus dem Fenster geworfen hatte - © APA / Pixabay (Sujet)

Ein vierjähriger Bub hat am Mittwoch in der Früh in Margareten für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Bub hatte Spielsachen aus dem Fenster einer Wohnung in der Wimmergasse in Wien-Margareten geworfen.