Feuerwehr-Einsatz in Gerasdorf: Wohnhaus stand in Flammen

Am 10. April wurde die Freiwillige Feuerwehr Gerasdorf gegen 01.00 Uhr zu einem Wohnhausbrand in der Hauptstraße in Gerasdorf (NÖ) mit der Alarmstufe B3 alarmiert. Die Feuerwehrmänner rückten mit fünf Fahrzeugen ein.

Wohnhaus in NÖ stand in Flammen

Beim Einsatzort angekommen, stand das Haus sowohl im Erd-, als auch im Obergeschoß bereits komplett in Flammen. Die beiden Brandherde wurden durch zwei Atemschutztrupps mit zwei Löschleitungen durchgeführt. Gegen 01.50 konnte Brandaus gegeben werden.