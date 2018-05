Fete Impériale in Wien im Zeichen des EU-Ratsvorsitzes

Kaum sind die Lipizzaner auf Sommerfrische, wird daheim wieder Party gefeiert: Am Freitag, dem 29. Juni, überlassen die berühmten Pferde “ihre” Hofreitschule den rund 2.000 Besuchern der Fete Imperiale. Die neunte Ausgabe steht ganz im Zeichen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt. Dementsprechend sind Sterne heuer ein wichtiges Gestaltungselement. So wird unter anderem ein dem Stil von Kaiserin Elisabeth (“Sisi”) nachempfundenes Kleid präsentiert, wie Elisabeth Gürtler, die Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, beim Event-Kick-Off am Dienstagabend berichtete. Auch die Europahymne wird intoniert.

Spanische Hofreitschule in Wien lässt kaiserliche Zeiten auferstehen

Die Fete Imperiale findet in allen Räumlichkeiten der Spanischen Hofreitschule statt, wobei der Red Carpet über den Michaelerplatz führt. Die Winterreitschule bietet wieder die Kulisse für die Eröffnung. Neben musikalischen Highlights – dargeboten von Michael Schade, Rebecca Nelson und Barbara Helfgott – dürfen sich die Besucher laut Hofreitschule vor allem auf die Präsentation und Inszenierung einer Lichtinstallation namens “Inflatable Horses” freuen.

Tickets für das sommerliche Ballgeschehen gibt es direkt im Besucherzentrum der Spanischen Hofreitschule – oder online über www.fete-imperiale.at sowie www.oeticket.com. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Fete-Tickets sind ab EUR 135,00 (Flanierkarte) erhältlich, eine VIP-Karte mit Sitzplatz kann ab 300 Euro erworben werden. Für Jugendliche und Studenten gibt es ermäßigten Eintritt um 60 Euro.

(APA/Red.)