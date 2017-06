Festnahmen und verletzte Polizisten: Kampf gegen Drogenkriminalität in Wien

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität führten am Montag eine Aktion gegen den Suchtmittelhandel im öffentlichen Raum durch. In der Bendlgasse im 12. Bezirk und am Lerchenfelder Gürtel (7. Bezirk) beobachteten sie den Verkauf von Kokain beziehungsweise Marihuana. Verkäufer und Käufer wurden angehalten.

Bei den Festnahmen der beiden mutmaßlichen Dealer – 37 und 28 Jahre alt – leisteten diese jeweils Widerstand, wodurch zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Die Tatverdächtigen befinden sich in Haft.

Drogenkriminalität: Schwerpunktaktion bei der Josefstädter Straße

Im Bereich der Josefstädter Straße führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring in der Nacht auf Dienstag eine Schwerpunktaktion gegen den Drogenhandel. Den Polizisten gelang es, sechs mutmaßliche Dealer nach beobachtetem Verkauf von Cannabis beziehungsweise Substitol festzunehmen.

Fünf von ihnen befinden sich in Haft, der sechste Tatverdächtige – erst 14 Jahre alt – wurde auf freiem Fuße angezeigt und vorübergehend in ein Kriseninterventionszentrum gebracht.

