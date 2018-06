Festnahme: Männer verluden Motorräder in Klein-LKW in Wien-Floridsdorf

Am 13. Juni 2018 um 04:15, beobachtete ein Anrainer in der Peter Kaiser Gasse in Wien-Floridsdorf, dass zwei Männer ein Motorrad in einen Klein-LKW verluden. Als die Polizei verständigt wurde, konnte beobachtet werden, wie die Täter in die Prager Straße zufuhren. Den Beamten gelang es, einen Beschuldigen in der Alleestraße (Langenzersdorf) festzunehmen. Daraufhin stellte die Polizei zwei gestohlene Motorräder sicher. Diese konnten bereits an die Besitzer zurückgegeben werden. An der Amtshandlung waren auch die Diensthundeeinheit und Polizeihubschrauber beteiligt.

(Red.)