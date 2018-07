Festnahme in Ottakring: Drogendealer versteckten Suchtgift in Wiener Drogerie

Nachdem zwei Männer einer Polizistin in zivil Drogen anboten, konnte die Polizei in einem Regal hinter einem Glätteisen in einer Wiener Drogerie weiteres Suchtgift sicherstellen.

Die Männer versteckten mehrere Baggies mit Marihuana in dem Geschäft bei der Neulerchenfelder Straße in Wien-Ottakring. Ein Suchhund hatte die Drogen schlussendlich aufgespürt. Die Männer im Alter von 48 und 34 Jahren wurden am Freitag festgenommen, berichtete die Polizei am Samstag.