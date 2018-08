Der Bedroher konnte in einem Lokal in der Wiener Taborstraße festgenommen werden.

Der Bedroher konnte in einem Lokal in der Wiener Taborstraße festgenommen werden. ©APA

Festnahme: Betrunkener zückte in Wiener U2 ein Messer

Ein 38-jähriger Mann bedrohte am Sonntagabend einen 54-Jährigen in der Wiener U2 mit einem Messer. Die Polizei konnte den Mann in der Nähe der U-Bahnstation Taborstraße festnehmen.

Während der Fahrt mit der Wiener U-Bahnlinie U2 beschimpfte der Beschuldigte (38) am Sonntagabend gegen 20 Uhr einen 45-Jährigen, zückte ein Klappmesser und bedrohte den Mann. Beide Männer verließen den Zug in der Station Taborstraße.