Festival 4GAMECHANGER in der Marxhalle: Fanta4 und Parov Stelar live

Von 22. April bis 25. April dreht sich alles ums Business, um Start-Ups, Netzwerke, die Digitalisierung und unsere Zukunft.

An diesen vier Tagen sprechen und inspirieren über 100 Speaker wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Oscarpreisträger Forest Whitaker, Randi Zuckerberg und Bundeskanzler Christian Kern.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen Stars wie Die Fantastischen Vier, Parov Stelar und Granada. Sie läuten den jeweiligen Party-Teil des Abends ein und werden für Stimmung sorgen.

4GAMECHANGER 2017: Die Live-Acts

MONTAG, 24. APRIL 2017:

• Granada

• Freud & Stuart Freeman

• Heinz aus Wien

• Waldeck

DIENSTAG, 25. APRIL 2017:

• Camo & Krooked

• Catastrophe and Cure

• Die Fantastischen Vier

• Harry G

• Parov Stelar

• Stelartronic

Auch in diesem Jahr werden Awards in den Kategorien “4WEBSTARS”, “4STARTUPS”, “4MUSIC”, und “4GAMECHANGER Of The Year” vergeben. Die Preisverleihung findet am Dienstag, den 25. April abends statt.

Tickets für das Festival sind online erhältlich.