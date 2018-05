Über 200 Jungdesigner und Kleinproduzenten aus den Bereichen Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Kids Design und Essen zeigen beim Fesch’markt die Ergebnisse ihres kreativen Schaffens. Wer Mainstream satt hat, kann sich hier zahlreiche, fesche Unikate zulegen. Der Veranstalter erwartet im Juni rund 15.000 Besucher in der Ottakringer Brauerei in Wien. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, bekommt zwischen 16. und 18. November 2018 eine weitere Chance auf Feschness.

Tickets gibt es um 4 Euro vor Ort (kein Vorverkauf). Der Stempel ist an allen drei Tagen gültig. Kinder dürfen gratis eintreten, Hunde sind nicht erlaubt.

Details zum Fesch’markt #16 in Wien

FESCH’MARKT Wien #16

15. bis 17. Juni 2018

Ottakringer Brauerei

ÖFFNUNGSZEITEN

Freitag von 14 bis 22 Uhr

Samstag von 11 bis 20 Uhr

Sonntag von 11 bis 20 Uhr

(Red.)