Faustschlag in der U6 nach Streit um Kopfhörer: 29-jähriger verhaftet

Bereits ab der Station Josefstädter Straße in Richtung Liesing beschimpfte der Beschuldigte sein 34 Jahre altes Opfer, woraufhin der 29-Jährige einen Faustschlag austeilte.

Betrunkener schlug 34-Jährigen wegen Kopfhörer

In der Station Längenfeldgasse zerrte der offensichtlich Betrunkene sein Gegenüber aus dem Zug, scheiterte jedoch abermals am Widerstand des 34-Jährigen, die Kopfhörer an sich zu nehmen. Er ergriff die Flucht und wurde kurz darauf von der Polizei in der Meidlinger Arndtstraße festgenommen. Er war sehr unkooperativ und äußerte sich bisher nicht zu seinem Motiv, wohl nicht zuletzt wegen seiner Alkoholisierung.

(APA/Red.)