Faschingsumzug 2018 im Wiener Prater beginnt am Sonntag

Die Gilde “Fasching Aktiv” lädt am Sonntag, 4. Februar, zum “Großen Wiener Faschingsumzug 2018” im Wiener Prater in der Leopoldstadt ein. Um 14.00 Uhr geht die fröhliche Parade in der Zufahrtsstraße 36 (beim Gasthaus “Gösser Eck”) los und wird gegen 16.00 Uhr in der Hauptallee 124 (bei der Bowling-Spielstätte “Kugeltanz”) beendet. Zirka 450 Faschingsnarren, rund 30 Narrengruppen und über 10 hübsch dekorierte Festfahrzeuge machen bei der Veranstaltung mit.

Gratis-Spaß für Groß und Klein

Das Zuschauen ist natürlich kostenlos. Besucherinnen und Besucher mit Verkleidungen sind bei der Festivität herzlich willkommen. Heuer steht die Veranstaltung unter dem Motto “90 Jahre Liliputbahn”. Im Anschluss an den Aufmarsch werden in zwei Prater-Lokalen (“Gösser Eck”, “Kugeltanz”) ausgelassene “After Show Partys” gefeiert. Weiters erfolgt die Prämierung der ideenreichsten Kostüme.

Die Route des Faschingsumzugs im Prater