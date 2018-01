Farbattacke auf Wiener Palais Schönburg: Polizei sucht nach Tätern

Das Palais Schönburg wurde beschmiert. - © APA-FOTO: MARTIN FICHTER

In der Nacht auf Samstag wurde das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach den Tätern. Allerdings haben sich laut Polizeisprecher noch keine konkreten Hinweise ergeben.