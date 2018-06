Familienstreit um Taschengeld: Wiener Polizei nahm aggressiven Vater fest

Am 31. Mai 2018 gegen 23:00 Uhr wurde Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt in die Hegelgasse wegen eines Streits in einer Wohnung gerufen. Am Einsatzort konnten die Beamten ein streitendes Ehepaar (54) wahrnehmen. Die Polizisten versuchten die Situation zu beruhigen, jedoch wurde der 54-jährige Mann immer aggressiver gegenüber den Beamten und musste schließlich festgenommen werden.

Vater leistete Widerstand

Er versuchte sich auch der Festnahme zu widersetzen. Laut den mündlichen Aussagen der Beteiligten dürfte es bei dem Streit, um das Taschengeld der Tochter (19) gegangen sein.