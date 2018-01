Familienstreit in Wien-Hietzing eskalierte: 21-Jähriger stach Ex-Mann seiner Schwester mit Messer in den Bauch

Der Mann stellte sich nach dem Eintreffen der Sicherheitskräfte. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine 30-jährige Frau und ihr 31-jähriger Ex-Mann gerieten am Mittwoch in einer Wohnung in der Kalmannstraße in Streit. In weiterer Folge stach der 21-jährige Bruder der Frau dem Ex-Mann mehrmals mit einem Messer in den Bauch.