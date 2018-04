Familienstreit in Wien-Hernals: Ehepaar geht auf Polizisten los

Zeugen verständigten am 06. April 2018 gegen 22.40 Uhr die Polizei da sie in einer Wohnung in der Sautergasse einen Streit wahrnehmen konnten. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 45-Jähriger seine 22-jährige Tochter geschlagen hatte. Während der Sachverhaltsklärung wurden der Mann als auch seine Frau immer aggressiver.

Polizei musste Verstärkung anfordern

Es wurde versucht auf die beiden beruhigend einzuwirken als plötzlich beide auf die einschreitenden Polizisten losgingen. Erst mit Hilfe der angeforderten Unterstützung konnten der 45-Jährige und die 57-Jährige festgenommen werden. Über den 45-Jährigen wurde eine Festnahmenanordnung verfügt, da sich dieser in der Probezeit einer 3-monatigen Freiheitsstrafe befindet. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter verletzt.