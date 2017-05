Fahrzeug-Einbrecher in Wien-Rudolfsheim festgenommen

Am 19. Mai 2017 gegen 02.40 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mann, als dieser in ein Fahrzeug einbrach. Im Bereich der Diefenbachgasse in Wien-Rudolfsheim konnte ein 27-Jähriger angehalten und festgenommen werden.

Im Zuge der Sachverhaltsfeststellung wurde erhoben, dass der Beschuldigte ein weiteres Fahrzeug aufgebrochen und einen Barcodescanner, einen Reisepass, ein Navigationsgerät und eine Funkfernbedienung gestohlen hatte.

Präventionstipps der Polizei zur Vorbeugung von Pkw-Einbrüchen