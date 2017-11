Fahrgast schlug Taxifahrer mit Totschläger auf den Kopf: Schwere Körperverletzung

Der 24-jährige Serbe griff im Zuge der Streiterei zu einem “Totschläger” und schlug dem Taxifahrer aus Österreich auf den Kopf. Zwei andere Taxilenker konnten den Vorfall beobachten, den Streit schlichten und die Polizei verständigen. “Es dürfte sich um eine Meinungsverschiedenheit wegen der Schwester des Beschuldigten gehandelt haben”, so Polizeisprecher Daniel Fürst zur APA.

Schwere Körperverletzung mit Totschläger nach Streit in Favoriten

Bei der Sachverhaltsklärung und anschließenden Festnahme bedrohte der 24-Jährige die Polizisten mehrmals verbal, versuchte sich der Anhaltung mittels Faustschlägen und Fußtritten zu entziehen und beschädigte die Innenverkleidung des Taxis. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, der 24-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der Taxifahrer erlitt Rissquetschwunden und eine Gehirnerschütterung, er wurde erstversorgt und in ein Spital transportiert, aus dem er am Montag in häusliche Pflege entlassen wurde.

(Red.)