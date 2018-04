Fahrerloser Reisebus krachte in Wiener U6-Station: Passantin verletzt

Der Bus machte sich selbstständig und verletzte eine Passantin. - © MA 68 Lichtbildstelle

Am Mittwoch machte sich ein Reisebus in Wien-Alsergrund selbstständig. Das Fahrzeug rollte fahrerlos den Gürtel hinab, zog dabei eine Spur der Verwüstung und krachte schlussendlich in die U6-Station Alser Straße. Eine Frau wurde verletzt.