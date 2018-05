Fahrbahnsanierung in zwei Wiener Bezirken: Alle Infos zu den Baustellen

In zwei Wiener Bezirken werden Bauarbeiten durchgeführt. - © bilderbox.com (Sujet)

Am Wochenende werden in den Bezirken Wien-Landstraße und Wien-Favoriten Fahrbahnsanierungen durchgeführt. Für den Kfz-Verkehr wird es in dieser Zeit zu Einschränkungen kommen. Alle Infos dazu lesen Sie hier.