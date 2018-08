Fahrbahnsanierung in Simmering: Am Kanal wird Einbahn

Der Straßenzug Am Kanal in Wien-Simmering wird ab Montag saniert. Die Straße wird deswegen zur Einbahn, auch für Öffis gibt es eine örtliche Umleitung.

Am Montag, dem 13. August 2018, beginnt die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) aufgrund von Zeitschäden mit Fahrbahnsanierungsarbeiten Am Kanal zwischen Weißenböckstraße und Ewaldgasse im 11. Bezirk.

Auf Baudauer wird der Straßenzug Am Kanal von Weißenböckstraße bis und in Richtung Ewaldgasse als Einbahn geführt. Der Kfz-Verkehr in Fahrtrichtung stadtauswärts wird örtlich umgeleitet.