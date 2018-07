Fahrbahnsanierung auf der Spittelauer Lände in Wien-Alsergrund

Am 10. Juli 2018 beginnt die MA 28 aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung der Fahrbahn der Spittelauer Lände auf Höhe der Müllverbrennungsanlage bis zum Kreuzungsplateau Alserbachstraße/Friedensbrücke im 9. Bezirk.

Weniger Fahrstreifen auf Spittelauer Lände während Bauarbeiten

Die Arbeiten erfolgen sowohl am Tag als auch bei Nacht. Im Abschnitt von Höhe der Müllverbrennungsanlage bis zur Ingen-Housz-Gasse in Wien-Alsergrund finden die Arbeiten in der Zeit von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen, in der Zeit von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens bei Freihaltung von einem Fahrsteifen statt. Im Abschnitt von Ingen-Housz-Gasse bis zum Kreuzungsplateau Alserbachstraße/Friedensbrücke finden die Arbeiten in der Zeit von 20 Uhr abends bis 22 Uhr nachts bei Freihaltung von drei Fahrstreifen, in der Zeit von 22 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen statt.

Örtlichkeit der Baustelle: 9., Spittelauer Lände auf Höhe der Müllverbrennungsanlage bis zum Kreuzungsplateau Alserbachstraße/Friedensbrücke

– Baubeginn: 10. Juli 2018, 5 Uhr Früh – Geplantes Bauende: 20. Juli