Fahndung nach mutmaßlichem Einbrecher in Wien

Bereits am 14. April hatte ein Mann gegen 18:45 Uhr die Filiale eines Drogeriemarktes in der Zieglergasse in Wien-Neubau betreten, mit einem Werkzeug die Kassenlade einer zu diesem Zeitpunkt unbesetzten Kassa herausgebrochen und die Flucht ergriffen.

Derselbe Tatverdächtige dürfte am Tag davor, ebenfalls gegen 18:45 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Simmeringer Hauptstraße in Wien-Simmering eine Kassenlade gestohlen haben. In beiden Fällen waren die Kassen nicht besetzt, da die Schließzeit kurz bevorstand.

Beide Taten wurden von Überwachungskameras erfasst, daher setzt die Polizei bei der Fahndung auf die Veröffentlichung eines Bildes. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an die Ermittler der Polizeiinspektion Kandlgasse, unter der Telefonnummer 01-31310-22352 oder 22356, erbeten.